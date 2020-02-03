Предкастинги белорусской версии шоу «Х-фактор» начнутся уже в марте. Финальный отборочный тур пройдет в Минске в мае, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Испытать свои силы и вокальные способности можно будет во всех областных центрах Беларуси, а также в Лиде, Барановичах, Мозыре и Бобруйске.

Завершающий предкастинг проекта пройдет в Минске в мае. Точная дата его проведения пока не названа.

Стать участниками «Х-фактора» могут как сольные исполнители, так и коллективы, представителям которых от 16 лет.

Шоу выйдет в эфире телеканала «Беларусь-1» в сентябре, а победителя выберут в преддверии Нового года. Всего запланировано 17 выпусков проекта.