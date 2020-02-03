Польша хочет занять место Великобритании в Европейском союзе, после того как последняя вышла из ЕС. Об этом 3 февраля в интервью Polska agencja prasova заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, передает gordonua.com.

«Союз будет меньше с точки зрения численности населения, экономического потенциала, военной силы и влияния в мире. Вопрос в том, какую роль будет играть Польша после выхода Великобритании», – сказал Чапутович.

Он также назвал начинающийся в понедельник визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона после Brexit «символичным в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании».

Польша является членом ЕС с 1 мая 2004 года.

31 января Великобритания вышла из Евросоюза.