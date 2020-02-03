28 января под Минском в Дуличах возобновились съемки сериала «Сваты».

Съемки сериала «Сваты-7» проходят в доме семьи Празецких, который по сценарию принадлежит Валюхе и Ивану Будько. Здесь же снимали сериал в августе 2017 года.

Примечательно, что для фильма был подготовлен искусственный снег, но в пригороде Минска как раз в тот день выпал настоящий снег.

Как отметила хозяйка дома Светлана Празецкая, съемочная группа еле помещается в доме, а на улице погодные условия сложные.

Изначально «Сваты» планировались как двухсерийный фильм. Но из-за высоких рейтингов было принято решение снимать второй и последующие сезоны. Продюсером всех шести сезонов был Владимир Зеленский.