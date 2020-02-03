Отстающие сельхозорганизации Витебской области объединят в холдинги, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько в эфире телеканала «Беларусь 1».

Укрупнение сельхозпроизводств предусмотрено проектом указа о развитии АПК Витебской области, пояснил Анатолий Хотько.

«Суть в том, чтобы сформировать взаимоотношения между переработкой и производителями. Вторая часть вопроса — дать финансовое оздоровление этим объединениям. При рассмотрении у президента было акцентировано внимание, чтобы финансовое оздоровление в дальнейшем дало возможность для производственного, экономического роста», — рассказал Анатолий Хотько.

В 7 объединенных структур войдут около 130 сельхозпредприятий. Всего в Витебской области 240 хозяйств, из них более 40 будут работать самостоятельно. Финансовое оздоровление по указу № 399 от 2 октября 2018 года проходят около 30 хозяйств. Есть список из порядка 20 сельхозорганизаций, куда мог бы прийти инвестор.