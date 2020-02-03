В Китае от вспышки пневмонии из-за коронавируса 2019-nCoV погибло больше людей, чем от атипичной пневмонии (SARS) за несколько месяцев в 2002-2003 годах.

По данным на утро 3 февраля, в Китае от новой вспышки вирусной инфекции умер 361 человек, еще один человек — на Филиппинах.

От атипичной пневмонии с 1 ноября 2002 года по 31 июля 2003 года в материковой части Китая погибли 349 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.

В Китае коронавирус 2019-nCoV по состоянию на 3 февраля обнаружили у 17238 человек, в других странах — более 150 человек, пишет The Guardian. Выздоровели порядка 480 человек.

31 января правительство РФ сообщило, что у двух граждан Китая, приехавших в Россию, обнаружили коронавирус 2019-nCoV. На этом фоне Россия ограничила авиасообщение с Китаем, закрыла железнодорожное сообщение и перестала пускать китайских граждан в страну без туристических виз.