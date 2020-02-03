Норма об идентификации пользователейов работает. Об этом 2 февраля в интервью программе «Неделя» на СТВ заявил министр информации, сообщает БЕЛТА.

В свое время поправки в закон о СМИ, в числе которых была и предварительная идентификация пользователей интернет-ресурсов, не всеми были однозначно восприняты. «Сейчас, по-моему, никто с этим не спорит, — обратил внимание министр. — Норма об идентификации работает».

Владельцы интернет-ресурсов знают всех своих комментаторов: и тех, кто выступает под никами, и тех, кто предпочитает подписываться своим именем. «Это очень важно. Именно для этого (возможно, не все нас слышали какое-то время назад) и вводилась эта норма», — отметил Александр Карлюкевич.

При этом, по наблюдениям министра, в белорусском интернет-пространстве после принятия поправок в закон о СМИ не стало меньше резких высказываний. Однако больше нарушений допускается не в части комментирования, а умышленного размещения информации, которая не соответствует законодательству.