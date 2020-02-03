По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Беларусь придет похолодание. Днем в среду, например, термометры покажут не выше +1, а днем в пятницу – не выше 0. Ежедневно ожидаются осадки. Это будут и дождь, и мокрый снег, но прогнозируется и снег. В четверг и пятницу обещают даже слабую метель.

Во вторник 4 февраля ночью -5..+1, днем -1..+5. Ночью местами небольшой снег, мокрый снег. Днем преимущественно по юго-западной половине осадки – мокрый снег, дождь. В отдельных районах слабый туман, ночью и утром слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В среду 5 февраля ночью -3..-10, днем -6..+1. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по югу, а днем местами по Витебской области небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В четверг 6 февраля ночью -2..-9, по востоку при прояснениях до -12, днем -3..+3. На большей части территории кратковременный снег, слабая метель, днем в западных районах осадки – мокрый снег, дождь, а также слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В пятницу 7 февраля ночью -2..-8, по северу при прояснениях до -10, днем 0..-6. Местами, в основном по востоку, кратковременный снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В субботу 8 февраля ночью -3..-10, при прояснениях до -11..-15, днем -5..+1. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 9 февраля ночью -1..-8, по востоку при прояснениях до -12, днем -4..+3. В отдельных районах кратковременный снег, по западу мокрый снег, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица.