Российская певица МакSим (Марина Абросимова) уходит со сцены из-за проблем со своим здоровьем, об этом сообщила продюсер артистки — Маргарита Соколова.

Сейчас МакSим проходит курс лечения в клинике.

Певицу мучает головная боль, а также боль в ногах.

Ухудшение состояния здоровья артистки спровоцировали травмы, которые она получила в апреле прошлого года. Тогда звезда попала в ДТП, когда ехала в аэропорт Москвы, на съемки клипа «Абонент недоступен».

В последствии аварии, певица получила множественные гематомы. Продюсер МакSим сообщила, что решение артистки уйти в бессрочный отпуск давалось ей нелегко.

Но самое важное на данный момент для певицы — это следить за своим здоровьем, а также уделить время семье и детям, которого ей так не хватало.