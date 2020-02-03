Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс отмечает наличие политических разногласий в отношениях с Беларусью, однако уверен, что это не является препятствием для продолжения диалога между странами.

«Мы соседи и должны общаться, разговаривать, уважая друг друга, думая о будущем, хотя и имея политические разногласия, что тоже не секрет. Но это же не проблема. Мы должны говорить об этом открыто, как и подобает соседям», — сказал Линкявичюс на встрече с представителями литовской диаспоры в Литовском центре культуры, образования и информации в Островецком районе в понедельник. Его цитирует госагентство БелТА.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в свою очередь заявил, что Минск стремится к добрососедству с Вильнюсом, несмотря на разногласия в политике.

«Приезд министра иностранных дел Литвы и наша встреча — это яркое свидетельство того, что государства стремятся жить в добрососедстве. Конечно, бывают политические разногласия, но я уверен, что мы все заинтересованы в том, чтобы мы жили друг с другом в мире и покое», — подчеркнул Макей.

Как сообщалось, Линкявичюс совершает рабочий визит в Беларусь 3-5 февраля.