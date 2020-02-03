Хоронеко стал новым гендиректором Национального аэропорта Минск

Вячеслав Хоронеко назначен новым руководителем Национального аэропорта Минск. Об этом сообщила БЕЛТА пресс-секретарь аэропорта Ромина Саматханова.

По ее информации, нового генерального директора представили сегодня коллективу аэропорта министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко и директор Департамента по авиации Минтранса Артем Сикорский.

Ранее Вячеслав Хоронеко занимал должность заместителя гендиректора по техническому развитию Национального аэропорта Минск, а также исполнял обязанности гендиректора аэропорта после того, как пост руководителя покинул Дмитрий Меликян.

В число приоритетных задач нового руководителя предприятия войдут:

— наращивание объемов обслуженных пассажиров, воздушных судов и обработанного груза для обеспечения прибыльной и рентабельной работы предприятия;

— повышение конкурентоспособности минского аэропорта путем продолжения работы по привлечению новых иностранных авиакомпаний, по открытию новых направлений и увеличению частоты полетов, увеличения процента стыковочных рейсов и становление аэропорта как международного узлового аэропорта;

— дальнейшее развитие производственной базы предприятия и модернизация основных средств;

— обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов;

— завершение реконструкции аэродрома Орша, подготовка к сертификации.

На новом посту Вячеславу Хоронеко предстоит сосредоточиться на реализации проектов развития Национального аэропорта Минск — реконструкция первой взлетно-посадочной полосы, строительство нового пассажирского терминала, железнодорожное сообщение с Минском, а также рост эффективности работы предприятия. Будет продолжена работа по повышению уровня сервиса для пассажиров и авиакомпаний, пишет Белрынок.

Биографические данные: Вячеслав Васильевич Хоронеко родился в Минске в 1964 году, выпускник Самаркандского высшего военного автомобильного командного училища им.Верховного Совета Узбекской ССР. С 1982 по 1993 год проходил службу в Вооружённых силах СССР. В авиации работает уже более 26 лет. Имеет опыт работы на руководящих должностях аэропорта «Минск-1», с 2015 по 2019 год – начальник Аэродромного комплекса «Минск-1» РУП «Национальный аэропорт Минск», до настоящего времени занимал должность заместителя генерального директора по техническому развитию-главного инженера.