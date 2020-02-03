Во время вручения премии BAFTA легендарный актер Аль Пачино попал в курьезную ситуацию. Звезда ленты Мартина Скорсезе — «Ирландец» упал на красной дорожке. Фото инцидента появились в сети.

Церемония награждения премией состоялась в воскресенье, 2 февраля, в Лондоне. Одним из номинантов 73 церемонии Британской кинотелеакадемии стал 79-летний Аль Пачино.

Поднимаясь по ступенькам зала Royal Albert Hall на красной дорожке, актер споткнулся и упал. Охранники помогли звезде встать и дойти до зала. Сообщается, что актер просто не заметил ступеньку, других причин для конфуза не было.