В ночь с субботы на воскресенье в Минске 27-летний мужчина врезался на каршеринговом Volkswagen Polo в стоявшую у обочины Honda, а затем протаранил бордюр и осветительную мачту. ДТП случилось на ул. Ваупшасова, сообщает в своем телеграмм-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В крови водителя было выявлено 1,8 промилле алкоголя. По словам виновника ДТП, накануне он выпил около 2 литров пива.

Всего в отношении водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, за минувшие выходные составлено 129 административных протоколов.