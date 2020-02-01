ЮНИСЕФ и Белстат рассказали о белорусском счастье, алкоголе, детях и избиении жен

В минувшем году Белстат по инициативе ЮНИСЕФ провел шестой раунд многоиндикаторного кластерного исследования домашних хозяйств для оценки положения несовершеннолетних граждан и женщин в Беларуси — (МИКС6). Его результаты были представлены вчера в Минске. В обследовании приняло участие 8688 домохозяйств. Социологи опросили 5521 женщин и 2765 мужчин.

Thinktanks.by выбрал наиболее любопытные данные, полученные в ходе совместного исследования Белстата и ЮНИСЕФ.

100-процентный результат

Начнем с полного позитива. Согласно исследованию, в Беларуси 100-процентный охват дородовым наблюдением беременных. 100% — индекс детского физического развития в раннем возрасте (3-4 года). 100% — чистый коэффициент охвата начальным образованием в возрасте 7 лет. 100% — доля учащихся 1-го класса, достигающих 5-го класса. 100% — доля грамотных среди 15-24-летних. 100% — доля населения, имеющего доступ к улучшенным источникам питьевой воды. 100% белорусских мужчин и женщин слышали о СПИДе. 100% населения имеет доступ к электричеству. При этом 100% жителей городов использует чистые виды топлива и технологии для приготовления пищи и освещения жилья.

Повальное счастье

При исследовании субъективного благополучия выяснилось, что в возрасте от 15 до 24 лет ощущают себя счастливыми в Беларуси 95% мужчин и 92% женщин. В то же время считают, что через год жизнь станет лучше 88% женщин и 79% мужчин.

Примечательно, что другие исследования такого массового счастья в Беларуси не замечают. Так в 2019 году Беларусь оказалась на 81-м месте в рейтинге счастья ООН. Всего в список вошли 156 стран мира.

Сокращение пития

Как уже сообщал Thinktanks.by, в ходе аналогичного исследования 2012 года выяснилось, что алкоголь в течение последнего месяца потребляли 74% мужчин и 61% женщин. При этом в употреблении алкоголя в возрасте до 15 лет призналось 9% мальчиков и 4% девочек.

В ходе исследования 2019 года оказалось, что белорусы несколько умерили свои алкогольные пристрастия. На это раз в потреблении алкоголя за последний месяц сообщило 67% мужчин и 47% женщин. Среди подростков в возрасте до 15 лет в прошедший месяц алкоголем баловались 7% мальчиков и 3% девочек.

За что муж может бить жену

В ходе изучения отношения к домашнему насилию, социологи задали довольно неожиданные вопросы и получили столь же неожиданные ответы. Выяснилось, что 3,7% белорусских женщин и 3,8% мужчин полагают, что муж вправе избить свою жену, если она вышла из дома не предупредив, не заботится о детях, возражает супругу, отказывает ему в сексе или у нее пригорает еда. Любопытно, что считающих правомерным избиение за отказ в половой близости оказалось 0,7% респондентов женского пола и всего 0,1% мужского. То есть женщин, одобряющих такой повод для насилия – в 7 раз больше.

Детское воспитание

Выяснилось, что в Беларуси все меньше детей остаются дома без надлежащего присмотра (одни или с другим ребенком младше 10 лет). В 2019 году таких детей в возрасте до пяти лет было 2%, а в 2012 году — 4%.

Также сократилось число родителей, которые одобряют любые насильственные методы при воспитании детей. Если в 2012 году таких насчитывалось 65%, то в 2019 году – 57%.

Ощущение безопасности

Исследование показало, что в Беларуси безопасно себя чувствуют, когда идут одни по улице в своем районе 95% мужчин и всего 65% женщин. При этом доля жертв насилия (здесь имеются ввиду в т.ч. факты хулиганства, ограбления и т.д.), которые в последние 12 месяцев подали соответствующую жалобу в компетентные органы или другие официально признанные механизмы урегулирования конфликтов: среди женщин – 25%, среди мужчин – 28%.