Великобритания в субботу, 1 февраля, официально перестала быть членом Европейского Союза. Это произошло спустя три с половиной года после референдума о «Брекзите», сообщает DW.

За час до официального выхода Соединенного Королевства из состава ЕС с обращением к нации выступил британский премьер-министр Борис Джонсон, который в 2016 году был одним из лидеров кампании по выходу Лондона из европейского сообщества. В своем видео, выложенном на странице британского премьера в соцсети Facebook, Джонсон заявил, что его консервативное правительство «подчинилось народу» и его воле.

«Для многих это — удивительный момент надежды, момент, который, как они думали, никогда не настанет», — подчеркнул он, хотя и признал, что есть и те, кто «испытывают чувство тревоги и потери».

«Наконец, существует третья группа — возможно, самая большая — в составе тех, кто уже начал беспокоиться, что весь этот политический спор никогда не закончится», — добавил Джонсон.

«Мы подчинились людям, которые в 2016 году в ходе референдума проголосовали за «Брекзит», — резюмировал он, вернув себе «инструменты самоуправления».

Обратный отсчет до «часа икс»

На площади у Вестминстерского дворца, в котором заседает британский парламент, собрались не менее 5000 человек, чтобы следить за обратным отсчетом до «часа икс». Часы проецировались и на официальную резиденцию премьер-министра Джонсона в Лондоне на Даунинг-стрит, 10. Многие из собравшихся принесли с собой британские флаги («Юнион Джек») и, размахивая ими, наблюдали за фотоподборкой самых знаменательных кадров, запечатлевших целую эпоху — самые запоминающиеся эпизоды 47-летнего пребывания Лондона в составе Евросоюза.

После 12-го удара Биг-Бена (он прозвучал в записи, поскольку 14-тонный колокол часовой башни с 2017 года находится на реставрации и звонит лишь по случаю праздников, например в канун Нового года) был исполнен гимн «Боже, храни королеву». Затем оркестр вживую сыграл музыку английского композитора Томаса Арна к патриотической песне «Правь, Британия!» Собравшиеся в ответ разразились ликующими криками: «Вышли!», «Мы сделали это!», «Ну, вот и всё».

В отличие от Лондона, в Брюсселе никаких символических акций не проводили. Лишь у здания Европарламента спустили «Юнион Джек», заменив его на флаг Евросоюза.

Теперь Лондону необходимо до конца года не только заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле, но и договориться как минимум по 10 или 11 другим темам, включая сферу безопасности. Если сделать этого не удастся, страну ожидает «жесткий» сценарий: введение тарифов Всемирной торговой организации, нехватка лекарств и продуктов из ЕС.

С 1 февраля начался переходный период, рассчитанный на 11 месяцев. До 31 декабря 2020 года Великобритания и ЕС должны подписать торговое соглашение.