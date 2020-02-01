В Витебске водители "Яндекс.Такси" объявили забастовку

С 30 января в Витебске бастуют водители «Яндекс.Такси».

Утром и вечером они собираются на большой автостоянке у магазина «Евроопт» в Билево.

Водители недовольны снижением заработков, которое произошло после того, как «Яндекс» отменил доплаты, оставив низкие тарифы на перевозки.

— В августе я, чтобы собрать детей в школу, месяц жил в машине. Возил пассажиров по 14 часов в сутки, что, безусловно, сказывалось на безопасности. Но другого выхода, чтобы собрать необходимые деньги, не было! — поделился проблемой один из присутствующих.

Однако не все водители сервиса присоединились к забастовке. По подсчетам бастующих, продолжают работу и выполняют заказы до 40% их коллег. Поэтому в Витебске по прежнему можно заказать автомобиль через приложение «Яндекс.Такси».

По словам таксистов, они не намерены прекращать забастовку до выполнения их требований. Власти протестам никак не препятствуют.

31 января к витебским таксистам присоединились их коллеги из Орши (около полусотни человек), сообщает сайт orsha.eu.