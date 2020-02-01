США не просят Беларусь выбирать между Западом и Востоком - Помпео

Вашингтон не стремится поставить Минск перед выбором между Западом и Россией, заявил госсекретарь США Майкл Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в субботу в Минске.

«У вас длительная история с Россией, но мы не говорим о выборе между нами и ними», — цитирует Помпео «Интерфакс».

Как сообщалось, визит Помпео в Минск является частью турне 29 января – 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Помпео — самый высокопоставленный американский официальный чиновник, посетивший Беларусь в 21-м веке. В 1991 году Беларусь посещал госсекретарь США Джеймс Бейкер, а в январе 1994 года в Минске с однодневным визитом был президент США Билл Клинтон.

Белорусскую столицу в августе минувшего года посетил бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Президент республики Александр Лукашенко, встречаясь с ним, заявил о готовности Беларуси начать отношения с США «с нового листа», и назвал визит Болтона историческим.

Позднее в сентябре Минск посетил замгоссекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл. Тогда стороны объявили, что приняли решение о восстановлении диппредставительства между странами на уровне послов.

В последние годы Минск и Вашингтон постепенно налаживают контакты на высоком уровне. Вместе с тем, до сих пор сохраняются отдельные ограничительные меры экономического характера в отношении концерна «Белнефтехим» и его предприятий. Санкции были введены США в 2007-2008 годах. После этого стороны на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.