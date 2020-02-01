Вашингтон готов работать над снятием санкций с официального Минска, сказал глава Госдепартамента Майкл Помпео, передает Sputnik.

В субботу, 1 ферваля, Помпео прибыл с визитом в Минск. Утром он провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко.

По словам главы американского Госдепа, давно пора было посетить с визитом Беларусь. «Мы одна из первых стран, которые признали независимость», — напомнил американский чиновник.

«Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас на 100% по конкурентным ценам», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Штаты являются самым крупным производителем энергоресурсов в мире «и все что нужно это обратиться к нам».

Глава Госдепартамента отметил, что США и Беларусь приблизились к снятию санкций и такие встречи, как сегодня способствуют этому. При этом пока Вашингтон не готов полностью снять санкции с Минска и ожидает прогресса в защите прав человека.