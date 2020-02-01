Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон в ближайшее время назначит своего посла в Беларуси.

«В ближайшее время мы назначим посла здесь», — сказал Помпео на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко в субботу в Минске, передает «Интерфакс».

Как сообщалось, после дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Позже руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного.

В январе 2019 года МИД Беларуси проинформировал, что Минск снял ограничения на число американских дипломатов, присутствующих в стране.

В сентябре заместитель госсекретаря США Дэвид Хейл после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил, что стороны возобновляют на взаимной основе дипломатическое присутствие на уровне послов.

Помпео 1 февраля совершает визит в Минск, он является частью турне 29 января – 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси Помпео направится в Казахстан и Узбекистан. Ранее ожидалось, что госсекретарь совершит эти поездки в начале января, но они были отложены из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.