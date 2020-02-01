Лукашенко - Помпео: "У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает"

Государственный секретарь США Майкл Помпео прибыл во Дворец Независимости в Минске на встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На входе его встретил министр иностранных дел Владимир Макей.

Лукашенко на встрече с Государственным секретарем США назвал две причины, почему рад его приезду, передает БЕЛТА.

«Позвольте вас приветствовать в Минске. Я искренне рад нашей встрече. По крайней мере, по двум причинам. Во-первых, вы один из архитекторов современной политики США. Так у нас принято считать. Во-вторых, очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Беларусью и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну», — сказал президент.

Лукашенко начал встречу с Майклом Помпео с шутки о диктатуре в Беларуси.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу и воскресенье, а президент работает», — пошутил глава государства перед началом встречи.

Он выразил готовность обсудить все вопросы, которые сегодня в повестке двусторонних отношений. «И искренне и честно ответить на все вопросы, которые сегодня так или иначе бытуют в истеблишменте США», — подчеркнул он.

Лукашенко рассказал, что давно знаком с госсекретарем США, но заочно. Он отметил, что накануне визита Помпео в Минск много писали о двусторонних отношениях «и враги, и недруги».

«Шутили, издевались, юродствовали, много писали о вас, обо мне. Тема была очень острой, и на Западе тоже, возможно, даже в США. Все сводилось к тому, что вот, президент Беларуси не знаком с Майклом Помпео, и вот познакомится. Должен их разочаровать, да и вам напомнить. Мы с вами очень давно знакомы, к сожалению, заочно», — напомнил Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь и ее народ готовы работать на стабильность и мир.

«Вы должны знать, что приехали в нормальную страну, где живет нормальный народ. Народ и страна, которые готовы работать на стабильность и мир. По крайней мере, в этом регионе», — сказал Лукашенко.

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время назначат посла в Беларусь.

«В ближайшее время мы назначим посла. Он будет здесь, и вы увидите, что мы работаем над тем, чтобы обеспечить ваше экономическое развитие, чтобы американские предприятия прибывали сюда, и люди вносили соответствующий вклад в развитие своего сообщества, создание рабочих мест. Мы готовы поддержать вас в этом направлении», — заявил Майкл Помпео.

США продолжат уделять внимание вопросам прав человека, отметил госсекретарь. «У нас есть обеспокоенность по этому вопросу, и мы будем продолжать продвигать реформы, чтобы права людей были защищены, — сказал он. — Мы уверены, что вместе сможем добиться успеха в наших отношениях».

1 февраля Помпео совершает визит в Минск, он является частью турне 29 января – 4 февраля, в ходе которого госсекретарь уже посетил Великобританию и Украину. После Беларуси Помпео направится в Казахстан и Узбекистан.