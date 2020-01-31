"Я излечилась от коронавируса": китаянка рассказала свою историю исцеления

44-летняя жительница китайского города Ухань рассказала свою историю исцеления от смертельного коронавируса, вспышка которого зафиксирована в Китае. Об этом сообщает russian.news.cn.

Известно, что 15 января женщина отправилась на родину в уезд Ушань Чунцин, чтобы встретить Новый год по лунному календарю. Ее муж приехал на железнодорожный вокзал уезда, чтобы ее встретить, и увидел, что женщина очень плохо себя чувствует.

«Он тут же отвез меня в местную народную больницу. Несколько дней лечения не дали положительного результата. 21 января меня перевезли в Центральную больницу «Санься» в районе Ваньчжоу, поместили в изолятор и диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом нового типа. Я оказалась первой пациенткой с этим заболеванием в Чунцине», — отметила китаянка.

Женщина добавила, что врачи и медсестры относились к ней с особой заботой:

«Каждый день меня опрыскивали, проводили противовирусное и противоинфекционное лечение, доктора даже воспользовались методами из традиционной китайской медицины. В последние дни вся симптоматика изменилась в лучшую сторону».

Спустя время доктора сказали женщине, что можно выписываться. А за лечение руководство больницы не потребовало денег.

«Меня спрашивают, страшна ли эта болезнь? Я считаю, что самое главное не надо бояться самому, самое важное — как можно лучше защищаться, очень важно носить маску и почаще мыть руки. Если поднялась температура, появился кашель и другие симптомы, нужно сразу же идти в больницу. Не стоит беспокоиться, что тебя изолируют, надо сохранять хорошее расположение духа, слушаться врачей, верить медикам, и тогда обязательно пойдешь на поправку», — рекомендует излечившаяся.