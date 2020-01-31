Ограничить функционал иностранной валюты внутри страны, запретить номинирование цен на товары/услуги в иностранной валюте, реализовать принцип отказа от использования иностранной валюты внутри страны. Ряд этих и подобных предложений содержится в утвержденной «Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года». Объясняем, что это значит и к чему приведет.

Национальный банк Беларуси и Совет министров разработали стратегию повышения доверия к белорусскому рублю до 2035 года. В первых трех частях документа объяснятся, что после череды девальваций в 2009, 2011 и 2015 годах, белорусский рубль фактически перестал выполнять функции денег (сбережения, расчеты, оценка стоимости). И занял в общем объеме денежной массы в стране менее трети. После того, как Нацбанк изменил денежную политику, стал таргетировать инфляцию, а экономика выползла из затяжного падения, доверие к рублю постепенно вернулось. Но даже на сегодняшний день его доля в общем объеме денежной массы не превышает 40%. Чтобы это исправить и была создана стратегия 2035.

Что же предлагает сделать правительство и Нацбанк, чтобы повысить доверие к белорусскому рублю? Ввести ряд запретов и ограничений на хождение иностранной валюты внутри страны. Перечислим, какие именно ограничения нас ждут.

Компаниям и госорганам ограничат расчеты валютой внутри страны

Как объясняет регулятор «Использование иностранной валюты в расчетах между резидентами сужает объемы внутреннего валютного рынка за счет перераспределения уже имеющихся на внутреннем валютном рынке валютных средств , повышает спрос экономических агентов на иностранную валюту за счет использования ее в качестве средства сбережения и средства минимизации валютных рисков». При этом не объясняется, как компании должны минимизировать валютные риски.

Также документ намекает на грядущий запрет по выставлению ценников на товары/услуги в иностранной валюте как между компаниями, так и между компаниями и потребителями:

«Номинирование организациями цен, тарифов, других платежей в иностранной валюте вносит дисбаланс на внутренний валютный рынок, делая его чувствительным для шоков ослабления национальной валюты, а также увеличивает необоснованные девальвационные ожидания со стороны населения».

Начнут с госорганов. Планируется, что все ставки налогов , арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях. Все выплаты, пособия, субсидии будут осуществляться государством преимущественно в белорусских рублях.

За нефть и газ будут рассчитывать рублями

Интересно, что все нефтегазовые вопросы внутри страны также планируется перевести на рублевые расчеты. Соответствующие изменения внесут в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации и в указы президента Беларуси.

Страховки в валюте больше не будет

Страховщикам также запретят рассчитываться в валюте и выставлять цены на свои услуги не в белорусских рублях. Это будет касаться только расчетов с резидентами.

Облигации в иностранной валюте запретят

Выпуск облигаций на территории Беларуси резидентами будет разрешен только в белорусских рублях. Соответствующие изменения будут внесены в Закон № 231-З «О рынке ценных бумаг».

Если очень нужно, то можно

Также будут определены исключительные случаи, когда рассчитывать валютой все же будет можно. Их перечня пока нет, но изменения в Закон № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» уже готовятся.

Какие цели

Ключевым параметром достижения цели стратегии 2035 является доведение доли белорусского рублю в общем объеме денежной массы до 80%. То есть фактическое ее удвоение с текущих уровней.