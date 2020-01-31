В сети появилось неизвестное письмо принцессы Дианы сыновьям

Дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел поделился ранее неизвестным ее письмом. Леди Ди написала о любви к своим сыновьям – Уильяму и Гарри. Фото записки и снимок Дианы с мальчиками Баррел выложил в Instagram.

«Это слова матери о безусловной любви, которые также уместны сегодня, как и тогда, когда она писала их более 24 лет назад», — так подписал фотографии британец.

Он отметил, что публикует только часть записки, но с самыми главными и важными словами: «Я до смерти люблю своих мальчиков и надеюсь, что посеянные мною семена прорастут и принесут необходимую силу, знания и стабильность».

Баррел также добавил, что принцесса больше всего на свете хотела бы, чтобы ее дети были счастливы.

Таким образом дворецкий поддержал решение принца Гарри и его жены Меган Марк отказаться от королевских обязанностей и покинуть двор.

«Вчера я нашел письмо, которое принцесса написала мне много лет назад, и одна строчка выскочила из страницы. На ней от руки написано: «Я бы смотрела вперед, и смеялась, и любила, и жила». Я чувствую, что это подходящие слова, чтобы пожелать Меган, Гарри и Арчи всевозможного счастья в Канаде и за ее пределами», — поделился в социальной сети Пол Баррел.