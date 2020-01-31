В России впервые выявлены двое больных коронавирусом — это граждане Китая в Забайкальском крае и Тюменской области. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет.

В России вводятся дополнительные меры по борьбе с заболеванием. Ранее Москва частично закрыла сообщение с КНР.

Жертвами нового коронавируса стали уже 213 человек, заражены более 9,8 тысячи. Самая сложная ситуация в КНР, однако около ста случаев зарегистрировано еще в 20 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.