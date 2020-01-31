Триллер «Запретная зона» выйдет в мировой кинопрокат 23 апреля — это первый фильм о Чернобыле белорусского производства.

В этой ленте рассказывается о путешествии в зону отчуждения.

Трейлер «Запретной зоны» уже в Интернете. Его просмотрели более 15-ти тысяч человек за несколько дней.

В центре сюжета компания из шести молодых людей. Действия проходят в 1989 году. Компания путешествует по реке и заплывает в зону отчуждения.

Это проект Министерства культуры РБ и белорусской продакшн-компании. Бюджет составил 1,298 млн рублей. На съемки ушло чуть больше месяца.

В этом фильме зрители смогут увидеть таких популярных актеров — Александр Головин, Даниил Вахрушев и Павел Чинареев.