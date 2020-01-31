18 октября 2019 года в учреждение здравоохранения с множественными телесными повреждениями была доставлена четырехлетняя девочка, которая спустя два дня, не приходя в сознание, скончалась, сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

По данным следствия, вечером 18 октября 2019 года, отец, будучи в агрессивном состоянии из-за непослушания старшей дочери, нанес ей множественные удары руками, ногами, черенком веника в область жизненно важных органов, дважды бросил о тахту, причинив тем самым множественные телесные повреждения, которые находятся в причинной связи с ее смертью.

В момент совершения противоправных действий обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине обвинение в убийстве заведомо малолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью.

Свою вину в инкриминируемых ему деяниях мужчина не признал. С момента задержания к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.