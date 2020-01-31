Председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков рассказал в интервью порталу «Нефтехимия», как будет меняться стоимость бензина на заправках.

— Чего ожидать белорусским автомобилистам в 2020 году? Как планируется изменять цены на топливо?

— Наши НПЗ нацелены на минимизацию влияния налогового маневра как за счет снижения затрат и совершенствования стратегии продаж нефтепродуктов, так и путем скорейшего завершения модернизации.

Но, очевидно, что при наличии сырьевой составляющей в затратах, близкой к 90%, цену топлива на АЗС будет во многом определять стоимость сырья.

Мы видим, что на мировом рынке цены на углеводородное сырье уверенно растут. Некоторые эксперты предполагают, что цена на нефть может превысить 80 долларов за баррель. Напомню, что для белорусских НПЗ цена на нефть растет еще и за счет налогового маневра, и в 2020 году она уже будет составлять (с учетом уплачиваемых пошлин на нефтепродукты) около 83% от мировой.

Мы видим, сколько стоит топливо в странах с рыночным ценообразованием на данный товар, поэтому определенные корректировки уровня цен потребуются.

Тем не менее «Белнефтехим» по-прежнему будет исходить из соблюдения баланса интересов производителей и потребителей топлива.

В текущей ситуации выбранная стратегия поэтапного изменения цен на топливо остается оптимальным вариантом.