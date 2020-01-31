Перечень запрещенной одноразовой посуды будет утвержден постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Одноразовые стаканы, тарелки и палочки из поливинилхлорида и полистирола могут запретить в Беларуси, проект соответствующего постановления обсуждают сегодня на правовом интернет-форуме, сообщает Sputnik.

Белорусское правительство ранее приняло постановление, предусматривающее постепенный отказ от полимерной упаковки. Так, с 1 января 2021 года использование пластиковой посуды в общепите будет запрещено.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) разработало перечень пластиковых изделий, оборот которых предлагается запретить в Беларуси. В список вошли произведенная из поливинилхлорида и полистирола посуда:

Контейнеры, коробки, лотки, ланч-боксы и другие изделия для хранения продукции общепита и пищевых продуктов

Палочки для размешивания

Стаканы

Тарелки

Чашки

Посуду из бумаги и картона, дерева и иных материалов природного происхождения, комбинированных материалов и материалов, не содержащих поливинилхлорид и полистирол, из а также полиэтилентерефталата и полипропилена, использовать будет можно.

Некоторые виды одноразовой посуды, не имеющие альтернативы — крышки для стаканов, ложки, вилки, ножи и коктейльные трубочки, — реализовывать разрешат.

Как полагают в МАРТ, исключение использования в объектах общепита одноразовой пластиковой посуды «позволит существенно сократить образование твердых коммунальных отходов и, как следствие, снизить их негативное воздействие на экологию и окружающую среду».

Приводится в обосновании к проекту постановления и интересная информация: белорусскому общепиту в год нужно 200 миллионов единиц одноразовых пластиковых изделий, больше всего — стаканчиков.

В экономической части обоснования, расписанной достаточно подробно, при этом отмечается, что рост стоимости посуды после введения запрета может составить 5-30%.

Общественное обсуждение проекта постановления продлится по 10 февраля.