Белорусские власти в рамках дедолларизации экономики планируют отвязать ограничение на рост коммунальных тарифов от иностранной валюты.

Сейчас, по распоряжению главы государства Александра Лукашенко, коммунальные тарифы за год могут повышаться не более, чем на пять долларов США в эквиваленте из расчета на типовую 2-комнатную квартиру с 3-мя жильцами.

Однако чиновники хотят внести изменения и привязать это к базовой величине. В настоящее время предполагается ограничить рост тарифов половиной базовой. В настоящее время базовая составляет 27 бел. рублей, а ее половина — 13,5 рубля. По курсу Нацбанка Беларуси на сегодняшний день это 6,3 американских доллара.

Соответствующий проект изменений, согласно имеющейся информации, находится на рассмотрении в Администрации президента.