Консультации между Москвой и Минском в настоящее время, по словам пресс-секретаря российского президента, идут на экспертном и высоком уровне.

Контакты президентов Беларуси и России в ближайшее время не планируются, сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Sputnik.

«Пока в ближайшее время каких-то контактов на высшем уровне не запланировано. Вместе с тем они могут появиться, если президенты посчитают это целесообразным», — сказал Песков.

Между тем, по словам пресс-секретаря российского президента, продолжаются консультации на экспертном и высоком уровне.

«Если я не ошибаюсь, планируется или сейчас идет встреча нашего председателя правительства с его белорусским коллегой. Поэтому контакты идут», — сказал Песков.