Стало известно, сколько Медведев будет получать на новой должности.

Напомним, что недавно Дмитрия Медведева назначили на новую должность заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации.

Указ, подписанный В. В. Путиным о денежном вознаграждении для заместителя председателя Совета безопасности, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в законную силу документ вступил с 16 января 2020 года.

Дмитрий Медведев будет каждый месяц получать зарплату в размере 618 тысяч 713 рублей.

В указе прописано:

«Установить денежное вознаграждение заместителя председателя Совета Безопасности РФ в размере 618 713 рублей в месяц. Настоящий указ вступает в силу с 16 января 2020 года».

Отмечается, что должность заместителя председателя Совбеза, который входит в число постоянных членов Совета безопасности, также была введена указом президента России 16 января 2020.