В милицию обратился молодой мужчина, который заявил о пропаже отца, рассказали «Минск-Новости» в Партизанском РУВД.

Сотрудники милиции занялись поиском пожилого гражданина, разместили в СМИ соответствующие ориентировки. Через некоторое время удалось выяснить: мужчина очень конфликтовал с супругой и в один из дней просто ушел из дома. Первые две недели он скитался по знакомым, а потом вдруг решил, что грешен и живет неправильно.

— Пропавшего горожанина нашли в одном из монастырей Минской области, — рассказала официальный представитель Партизанского РУВД Лилиана Жиленкова. — Близкие мужчины очень обрадовались, что с ним все в порядке, так как уже потеряли надежду увидеть его живым.