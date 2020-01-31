Двойник Меган Маркл стала звездой сети

В США двойник герцогини Сассекской Меган Маркл прославилась в сети. Об этом сообщает People.

Популярность пришла к 39-летней Акише Лэнд из американского Миссури после общего фото с дочерью Грейсон. Пользователи сети отметили невероятное сходство американки с женой принца Гарри — Меган Маркл.

Пост стал вирусным, а также принес Лэнд 158 тысяч подписчиков. В комментариях юзеры отмечают, насколько женщины похожи между собой. Лэнд уже называют двойником Маркл.

Сама американка отмечает, что с ней иногда фотографируются на улице, принимая ее за герцогиню. Лэнд отмечает, что она воспринимает сравнение с Маркл как комплимент, поскольку считает герцогиню потрясающей.