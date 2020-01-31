Проект белорусского аэроэкспресса начнут реализовывать уже в этом году. Для этого построят новую железнодорожную ветку. Путь свяжет вокзал Минска и Национальный аэропорт. В перспективе по нему на постоянной основе будет курсировать комфортабельный состав.

В аэропорт можно будет добраться за полчаса. Сейчас в профильном министерстве ведётся разработка всей необходимой документации, а также переговоры с банками о привлечении финансирования. По предварительным подсчётам, необходимо около 150 миллионов долларов инвестиций.