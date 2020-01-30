Ванесса Брайант высказалась впервые после автокатастрофы, в которой погибли ее муж и 13-летняя дочь. Женщина сделала сообщение в соцсети.

Супруга погибшего американского баскетболиста Коби Брайанта Ванесса, заявила, что ее семья полностью опустошена в связи с гибелью ее мужа и дочери Джианни в результате авиакатастрофы 26 января. Комментарий Ванессы Брайант появился на ее странице в Instagram.

«Я и девочки хотим поблагодарить миллионы людей, которые выразили поддержку и любовь в это ужасное время. Спасибо за ваши молитвы, нам они определенно были нужны. Мы опустошены смертью моего любимого мужа. Коби — замечательный отец наших детей, и моя милая, дорогая Джанна — любящая, вдумчивая и потрясающая дочь, замечательная сестра Натальи, Бьянки и Капри… Нет слов, чтобы описать нашу боль. Мне легче от осознания, что и Коби, и Джиджи знали, что их очень сильно любят. Мы счастливы, что они были в наших жизнях. Я бы очень хотела, чтобы они были с нами всегда. Они были счастьем, которое у нас забрали слишком рано», — написала супруга спортсмена.

Также она выразила соболезнования семьям, чьи родные и близкие разбились с баскетболистом в вертолете: «Мы разделяем ваше горе».

Знаменитый 41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. Вместе с ним на борту было еще 8 человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну.

У Брайанта осталась супруга и трое дочерей – Наталья, Бьянки и Капри, родившаяся в июне 2019 года.

Как пишет New York Post, Коби Брайант имел договоренность с женой не использовать вертолет для совместных поездок. Источник, близкий к семье спортсмена, заявил, что по брачному договору пара никогда не садилась в вертолет вместе, чтобы в случае катастрофы не оставлять детей сиротами.