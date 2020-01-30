Выпускники агроклассов смогут поступать в профильные вузы без вступительных испытаний, рассказал министр сельского хозяйства Беларуси Анатолий Хотько в эфире телеканала СТВ.

По результатам собеседования стать студентом можно будет только, если соблюдены три условия. Во-первых, выпускник школы должен закончить обучение именно в классе аграрной направленности.

Во-вторых, иметь оценку в аттестате по профильным предметам не ниже 7: для аграрных специальностей – это химия и биология, для инженерных – математика и физика. В-третьих, иметь целевое направление из хозяйства, куда отправится молодой специалист по окончанию вуза.