30 января по распоряжению Министра обороны под руководством начальника Генерального штаба – первого заместителя Министра обороны начата комплексная проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Пристальное внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем.Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.