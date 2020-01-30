В Стокгольме из галереи украли более десяти работ Сальвадора Дали

С выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме, похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр Сальвадора Дали.
Об этом сообщает Ukrinform.ru со ссылкой на Aftonbladet.
«Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле «Ауди». Подозреваемых пока не задержали», — говорится в сообщении.
Отмечается, что каждая из украденных работ стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро).
Общая стоимость работ — до четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).
Фото: AUGUST HÅKANSSON