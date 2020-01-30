В Стокгольме из галереи украли более десяти работ Сальвадора Дали

С выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме, похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр Сальвадора Дали.

Об этом сообщает Ukrinform.ru со ссылкой на Aftonbladet.

«Преступники проникли в галерею в ночь на 30 января. Охрана обнаружила пропажу около четырех утра. Полиция ищет двоих человек, уехавших от галереи на автомобиле «Ауди». Подозреваемых пока не задержали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая из украденных работ стоит от 200 тысяч до 500 тысяч шведских крон (19-47 тысяч евро).

Общая стоимость работ — до четырех миллионов крон (280-380 тысяч евро).

Фото: AUGUST HÅKANSSON