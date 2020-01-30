Тариф на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси с 1 февраля вырастет более чем на 6%.

Об этом заявил сегодня министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, передает БЕЛТА.

По словам министра, переговоры с российскими коллегами не дали результата.

«Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти: это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российской Федерации, увеличенный на три процентных пункта», — отметил глава ведомства.

При этом он добавил, что у сторон есть некоторые разногласия по определению тарифов.