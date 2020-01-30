Спарринг брестского «Динамо» и «Слована» из Братиславы (1:0) завершился потасовкой. Белорусский клуб проводит тренировочный сбор в Турции.

В концовке встречи Сергей Кисляк нарушил правила на футболисте «Слована» — тот упал на газон и в отместку ударил белорусского полузащитника ногой в область паха. За товарища вступился Павел Савицкий, уложивший обидчика на землю, а подбежавший Элис Бакай схватил оппонента за горло. Вспыливших футболистов разнимали при участии судьи и даже запасных.

Арбитр удалил с поля игрока «Слована» и Кисляка, но вместо белоруса на скамейку отправился Бакай.

Следующим соперником брестского «Динамо» в рамках сбора станут самарские «Крылья Советов».