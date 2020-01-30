Указом президента от 28 января 2020 года № 27 одобрен проект соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти в качестве основы для проведения переговоров.

Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно тексту указа, правительство Беларуси уполномочивается на проведение переговоров по проекту соглашения с разрешением вносить изменения, не имеющие принципиального характера, и на его подписание при достижении договоренности.

Документом предписывается временно применять соглашение в части поставок нефти трубопроводным транспортом по истечении 10 дней с даты его подписания до вступления в силу.

Как прокомментировали указ в пресс-службе президента, наша страна продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику.

Ранее Александр Лукашенко не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в Беларусь.

«Этот вопрос в том числе обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан», – пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее Беларусь купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тысяч тонн.

Как сообщалось, наша страна накануне Нового года не смогла договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года. Александр Лукашенко 31 декабря распорядился начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.