МВД Беларуси опубликовало оперативное видео, на котором нетрезвый пассажир автомобиля Audi сначала оскорбил, а потом напал на инспектора ГАИ в Кобрине.

По информации пресс-службы МВД, инспектор ГАИ остановил автомобиль Audi 100, за рулем которого находился 43-летний местный житель. В ходе разбирательства выяснилось, что он не имеет водительского удостоверения. Его пассажир, нигде неработающий владелец авто, накануне отметивший свое 33-летие, посчитал ситуацию несправедливой. Мужчина вышел из машины и начал оскорблять инспектора ГАИ. Затем перешел к более активным действиям: стал хватать милиционера за форму, оторвал погон и нарукавник куртки (видео смотрите ниже).

Задержать нарушителя помогли очевидцы. Экспертиза выявила в его крови 1,7 промилле алкоголя. Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан.