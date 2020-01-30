Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию с энергообеспечением Беларуси «войной за энергоресурсы».

«Вы видите, какая сегодня идет война за энергоресурсы. У нас такой период. Поэтому надо научиться экономить и жить по средствам», — заявил Лукашенко в четверг, комментируя назначение на должность гендириктора Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексея Римашевского.

Как сообщалось, Беларусь по состоянию на 30 января не имеет устойчивых договоренностей с Россией об условиях поставки основных энергоносителей – нефти и газа.

С 1 января 2020 года основные российские компании-поставщики нефти прекратили прокачку на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов. Стороны не могут договориться о цене поставок: в Беларуси требуют отменить или снизить премиальную надбавку к цене экспорта нефти (по разным сведениям от $6 до $15 за тонну – ИФ). Российские НК настаивают на сохранении прошлогодних условий по цене. Поставки в Беларуси продолжают только НК группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, который реализует в республике ряд крупных инвестпроектов.

24 января Лукашенко сообщил, что хочет провести с президентом РФ Владимиром Путиным новые переговоры по нефти.

31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Беларуси ($127 за тысячу кубометров).

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусская сторона также говорила, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но российская сторона ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

В минувшую пятницу Лукашенко также заявил, что Москва не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже «Газпрому» в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики.