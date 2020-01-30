Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.
Александр Лукашенко назначил:
Бельского
Валерия
Ивановича — заместителем главы Администрации президента Республики Беларусь;
Богдана
Геннадия
Андреевича — заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь;
Кудревича
Игоря
Алексеевича — директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь.
Президент также дал согласие на назначение:
Зарянкина
Вадима
Владимировича — председателем Витебского горисполкома;
Филановича
Андрея
Андреевича — главой администрации Московского района Бреста;
Римашевского
Алексея
Ивановича — генеральным директором ОАО «Минский завод колесных тягачей»;
Соколовского
Дмитрия
Владимировича — генеральным директором ЗАО «АТЛАНТ» — директором Минского завода холодильников;
Богатыревой
Валентины
Васильевны — ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;
Харитончика
Дмитрия
Ивановича — заместителем министра промышленности;
Буйневича
Андрея
Сергеевича — заместителем министра промышленности;
Воронович
Ирины
Николаевны — директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;
Лиса
Андрея
Ивановича — членом Минского облисполкома.