Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января рассмотрел кадровые вопросы, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко назначил:

Бельского
Валерия
Ивановича — заместителем главы Администрации президента Республики Беларусь;

Богдана
Геннадия
Андреевича — заместителем управляющего делами президента Республики Беларусь;

Кудревича
Игоря
Алексеевича — директором Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами президента Республики Беларусь.

Президент также дал согласие на назначение:

Зарянкина
Вадима
Владимировича — председателем Витебского горисполкома;

Филановича
Андрея
Андреевича — главой администрации Московского района Бреста;

Римашевского
Алексея
Ивановича — генеральным директором ОАО «Минский завод колесных тягачей»;

Соколовского
Дмитрия
Владимировича — генеральным директором ЗАО «АТЛАНТ» — директором Минского завода холодильников;

Богатыревой
Валентины
Васильевны — ректором Витебского государственного университета имени П.М. Машерова;

Харитончика
Дмитрия
Ивановича — заместителем министра промышленности;

Буйневича
Андрея
Сергеевича — заместителем министра промышленности;

Воронович
Ирины
Николаевны — директором Департамента по туризму Министерства спорта и туризма;

Лиса
Андрея
Ивановича — членом Минского облисполкома.

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