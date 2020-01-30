Эксперты уверены — количество предпринимателей не определяет уровень экономического роста страны. Нужно создать такие условия, чтобы люди открывали свой бизнес не по необходимости, а по причине открытых возможностей.

По данным МВФ, добавленная стоимость на одного занятого и доходность на вложенный капитал значительно отстают в белорусском госсекторе от соответствующих показателей в частном секторе. Также частный сектор в последнее время является чистым нанимателем, в то время как государственный в большей степени сокращает работников. При этом, как говорится в отчетах МВФ, частник более восприимчив к изменениям в экономической ситуации в стране.

На проведенном BEROC семинаре о структурных вызовах роста экономики, старший научный сотрудник Родион Морозов также сослался на слова премьер-министра Сергея Румаса, который заявлял, что производительность труда в государственном секторе в 1,5 раза ниже, чем в частном.

Количество предпринимателей — не самоцель

В свою очередь эксперт BEROC рассказал о гипотезе, которая появилась еще в прошлом веке. Согласно ей, количество предпринимателей на количество жителей страны зависит от уровня экономического развития страны.

«Опыт показал, что в наименее развитых странах предпринимателями становятся скорей по необходимости, а в странах, которые достигли роста за счет инноваций, количество предпринимателей, как самозанятых, так и компаний, всегда показывало рост. И здесь вырисовывается прямая связь с экономическим развитием, поскольку предприниматель действует в силу определенных возможностей», – заметил эксперт.

Родион Морозов подчеркнул, что неправильно ставить цель – увеличить количество предпринимателей в стране. По его словам, это просто один из показателей мониторинга, который может нам говорить о том, на какой стадии развития находится предпринимательство.

«Приведу пример. Если мы посмотрим на процент белорусов, вовлеченных в создание бизнеса, и темпы роста ВВП за три года, то никакой связи мы в принципе не увидим», – обратил внимание эксперт.

При этом связь ВВП и такого показателя как технологичность предприятий более очевидна. К примеру, чем больше у нас населения вовлечено в средний высокотехнологичный бизнес, тем более высокий уровень ВВП мы можем ожидать, считает Родион Морозов.

Поэтому, по его мнению, развивая предпринимательство в стране, правильнее было бы говорить не о количестве, а о качестве.

Не хватает обучения бизнесу в школах

Родион Морозов также рассказал об итогах совместного исследования BEROC с Международной финансовой корпорацией, в рамках которого был сформирован пул из 36 национальных экспертов. Они оценивали уровень условий для ведения предпринимательства и важность этих условий.

По словам исследователя, самым важным эксперты посчитали для развития предпринимательства в Беларуси обучение ведению бизнесу на уровне школ и университетов и в рамках дополнительного образования. Также, на их взгляд, с обучением предпринимательству в школах, в Беларуси есть большие проблемы. Кроме этого, традиционно больной темой для предпринимателей они назвали доступ к финансам.

Как и кого поддерживать?

Родион Морозов уверен, что говоря о поддержке предпринимательства, все должны прежде всего понимать, что частный сектор многолик.

«Есть предприниматели в силу необходимости и предприниматели в силу возможности, – отметил он. – Нужно учитывать те факторы, которые определяют предпринимательские устремления людей».

Эксперт обратил внимание, что мотивы людей, которые высвобождаются в результате сокращения работников на госпредприятиях и идут в предприниматели, и мотивы, к примеру, айтишника, который зарабатывает 2 тыс. долларов и хочет заработать миллион, создав свою компанию, они совершенно разные. Поэтому и инструменты поддержки их должны быть различны.

«Различные бизнесы, будь то самозанятые или женское предпринимательство, или экспортоориентированный бизнес, должны поддерживаться по-разному. В зависимости от целей, которые ставит государство, а также в зависимости от уровня развития страны», – заключил Родион Морозов.