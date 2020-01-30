Генеральная прокуратура Беларуси предложила освобождать взяткополучателя от уголовной ответственности, если он добровольно обращается в компетентные органы, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

Как сообщил начальник управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Игорь Грейбо, взяткодатель часто провоцирует должностное лицо на то, чтобы тот принял деньги.

«В этой ситуации нужно исходить из понимания того, что же более вредно: чиновник, который получает взятку и за это выполняет незаконные действия, либо же действия взяткодателя, который таким образом пытается решить свою проблему», – подчеркнул Грейбо.

Генпрокуратура предложила чиновникам в кратчайшие сроки после получения взятки, не совершая никаких иных противоправных действий, обращаться в правоохранительные органы и сознаваться в содеянном. Стоит отметить важное условие — взяткополучатель должен вернуть незаконно полученные деньги и активно содействовать следствию.