Американская компания «Facebook» выплатит 550 млн долларов в качестве компенсации за незаконный сбор данных пользователей.

Жители штата Иллинойс обвинили соцсеть в незаконном сборе биометрических данных.

Об этом сообщает «The New York Times». Разбирательства начались еще в 2015 году.

Тогда жители Иллинойса подали коллективную жалобу, в которой потребовали от компании компенсацию за сбор личных данных пользователей без их согласия.

Ведь система распознавания лиц на фото, которую применяла соцсеть, практически позволяла собирать и хранить биометрические данные пользователей.

Согласно написанному иску, «Facebook» нарушил права около 6 млн жителей штата Иллинойс.