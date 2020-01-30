Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 января согласовала продление срока государственного регулирования цен на гречневую крупу в Республике Беларусь на 90 дней – с 30 января до 28 апреля 2020 года включительно.

«Ранее в Беларуси было введено временное госрегулирование цен на гречку. Ограничен уровень предельной максимальной торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) до 25%, что помогло стабилизировать ценовую ситуацию по этому социально значимому товару», — говорится в сообщении ЕЭК.

В ЕЭК считают, что решение поможет сохранить позитивную тенденцию. «При этом нет никаких препятствий для входа на белорусский рынок хозяйствующих субъектов других государств-членов», — подчеркивается в сообщении.