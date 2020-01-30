Дочь Билла Гейтса выходит замуж: кто станет зятем миллиардера

Счастливой новостью Дженнифер Гейтс поделилась в соцсетях.

Дочь Билла и Мелинды Гейтс Дженнифер помолвлена с египетским конкуристом Найелом Нассаром. О предстоящей свадьбе 23-летняя студентка-медик рассказала в Instagram, опубликовав счастливое фото с женихом, пишет «Апостроф».

«Найел Нассар, ты уникальный. На прошлых выходных ты совершенно сбил меня с ног, ты удивил меня в самом значимом из наших любимых мест. Я не могу дождаться, чтобы провести остаток нашей жизни, учась, взрослея, смеясь и любя вместе. Да, миллион раз да!» — написала девушка.

Всего неделю назад Дженнифер Гейтс в социальных сетях поздравила возлюбленного с днем рождения.

«Не могу выразить словами, насколько ты необыкновенный… Самый сострадательный, умный, веселый, поддерживающий, теплый, смиренный человек», — написала она под фото, на котором запечатлен их романтический поцелуй.

Найел Нассар — профессиональный конкурист. Конкур — вид зрелищных конных соревнований, в которых лошадь преодолевает препятствия разной сложности и высоты. Сам он также не стал скрывать радость от предстоящей свадьбы.

«Она сказала да! Сейчас я чувствую себя самым удачливым (и самым счастливым) человеком в мире. Дженн, ты — все, что я мог себе представить… и даже больше. Я просто не могу представить себя без тебя. Люблю тебя больше, чем ты можешь себе представить, и спасибо за то, что ты каждый день для меня — как сон», — написал он.

Дженнифер — старшая из троих детей Билла и Мелинды Гейтс. Она учится на врача в Стэнфордском университете — одном из самых авторитетных и рейтинговых учебных заведений в мире.