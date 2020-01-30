Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил сегодня Валерия Бельского заместителем главы Администрации президента, передает БЕЛТА.

Ранее Валерий Бельский был директором Института экономики Национальной академии наук.

Валерий Бельский родился в 1968 году в деревне Девошичи (Белыничский район). В 1993-м окончил Белорусскую сельскохозяйственную академию по специальности «экономика и управление в отраслях АПК».

В 1993-1995 годах работал главным экономистом совхоза «Калиновский» Белыничского района.

1995-1997 годы — аспирант при Белорусском научно-исследовательском институте экономики и информации АПК.

1997-1998 годы — научный сотрудник Белорусского НИИ экономики и информации АПК.

В 1998-2001 годах был заведующим сектором ценообразования Белорусского НИИ экономики и информации АПК (затем переименован в Белорусский научно-исследовательский институт аграрной экономики, после — в научно-исследовательское республиканское учреждение «БелНИИ аграрной экономики»).

2001-2005 годы — заместитель директора по научной работе, первый заместитель директора научно-исследовательского республиканского учреждения «БелНИИ аграрной экономики» (с марта 2003 года переименован в государственное научное учреждение «Институт аграрной экономики НАН Беларуси»).

С февраля по декабрь 2005 года — исполняющий обязанности директора Института аграрной экономики НАН Беларуси. В 2006-2008 годах после реорганизации учреждения в Центр аграрной экономики занимал должность первого заместителя директора Института экономики НАН Беларуси — директора Центра аграрной экономики.

В июне 2008 года стал исполнять обязанности директора Института системных исследований в АПК Национальной академии наук. Затем в августе стал директором и возглавлял это учреждение до 2012 года.

2012-2015 годы — помощник члена Коллегии (министра) по промышленности и аграрному комплексу Евразийской экономической комиссии.

В 2015-2016 годах был ректором Института подготовки научных кадров Национальной академии наук Беларуси.

С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Института экономики НАН.