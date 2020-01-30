Патрульные спасли от переохлаждения пенсионера, лежавшего посреди дороги, рассказали «Минск-Новости» в Заводском РУВД.

Вечером автопатруль роты ППСМ Заводского РУВД проезжал мимо дома № 33, что на Партизанском проспекте, и заметил лежавшего посреди дороги пожилого гражданина. Рядом с ним валялась его трость. Патрульные бросились к пенсионеру. Оказалось, что тот в темноте споткнулся, потерял равновесие и упал, выронив при этом трость, без которой не мог подняться. Так он пролежал долгое время. Старик звал на помощь, но прохожие обходили его стороной, думая, что он пьяный.

Милиционеры подняли замерзшего старика , усадили на скамейку, вызвали скорую помощь и связались с его родственниками .

Прибывшие медики осмотрели гражданина и, к счастью, никаких серьезных повреждений у него не нашли. Родственники пенсионера поблагодарили бдительных патрульных и забрали дедушку домой.